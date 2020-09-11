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郭晉安「嫁女」憶起親子情

2020-09-11 列印
■安仔在廣告中不捨女兒出嫁。
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　　郭晉安為健康食品品牌「草姬」擔任代言人超過20年，在最新一輯廣告中就初試做「外父」，並要向「女婿」訓話，盡顯難捨女兒出嫁之情。

　　安仔亦坦言，跟廣告中的小妹妹合作，令他想起與囡囡相處的時光，而近期的親子活動就是一家人齊齊做運動！身體力行養好身體，陪伴摯愛到未來！

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