﻿2C入冷宮 疫下出街不能一拖三 鄧兆尊陪G奶新歡買餅手多多

自7月中爆發第三波疫情，政府便將限聚令由4人收緊至2人，搞到網民紛紛問：「有冇諗過鄧兆尊感受？」事關兆尊以往出街食飯都一拖三，不過政府最新公佈放寬社交距離措施，限聚令由2人放寬至4人。對於在限聚令下點同3位女友出街？兆尊真係答過，佢話「成日都留喺屋企」，間唔中先自己一個落街行吓，不過近日見疫情稍為緩和，兆尊又拖埋女友出動，結果網民最關心的問題終於揭盅，上周一（31日）他就選擇跟「G奶新歡」陳小姐去銅鑼灣買蛋糕，其間兆尊仲忍唔住手多多，大庭廣眾摸女友籮柚。



53歲的鄧兆尊與3位紅顏知己一直和睦相處，當中「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子）伴隨超過廿年，「骨妹三奶」Claire就從3年前跟他，不過今年3月，兆尊自爆因「志向唔同」跟Claire分手，「阿三」位置火速被細10多年的「G奶中女」陳小姐補上！雖然口講疫情期間盡量Stay Home，免卻冇得「四人行」爭風呷醋，但近日本地確診個案驟減，兆尊靜極思動終於攜眷「出關」。



住家飯食到肥



礙於之前2人限聚令仍然生效，外出自然「三個只能活一個」！近日接受好友苑瓊丹訪問時，兆尊罕有地攜同新歡陳小姐上鏡， 兩人還於影片中打情罵俏，兆尊自認鍾意食「豬扒」，又讚陳小姐靚女兼聽話，陳小姐就用「譚仔阿姐」式廣東話自爆以住家飯箍實男友個胃，估計禁晚市堂食期間，就靠呢招冧掂兆尊，所以上周一晚上7時許，「2C」 Carmen和車厘子繼續坐冷板櫈，陳小姐成功獲「排骨」食到變「凸腩中佬」的兆尊「點燈」，雙雙落銅鑼灣Shopping。



陪逛送摸摸樂



當日，穿黑色露膊連身短褲的陳小姐，性感大晒Bra帶及白滑肉腿，兩人並肩行到波斯富街一間麵包舖，女方就獨自走進店內揀嘢食，而兆尊就好Gentleman幫女友拎住袋戰利品，再企喺門外耐心等。陳小姐揀唔啱麵包又走出門外睇吓啲蛋糕，曾經講過唔會跟女伴公開親熱的兆尊，繼被影到於沙灘「破戒」拖手、錫膊頭後，今次再於街頭情不自禁摸新女友Pat pat，點知手指公撩咗兩吓，陳小姐一個華麗轉身行去另一間麵包舖，兆尊即刻縮手死跟。最終，陳小姐揀咗兩大盒蛋糕，闊綽兆尊自動波畀錢之餘，又幫女友拎住盒餅，直至行到天樂里便各自分道揚鑣返屋企。



採訪：梁志明



