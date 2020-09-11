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﻿2C入冷宮 疫下出街不能一拖三 鄧兆尊陪G奶新歡買餅手多多

2020-09-11 列印
奇蹟泵脹 ■抗疫期間有陳小姐的住家飯食，一向是「排骨精」的兆尊都谷到凸腩兼現「肥仔波」。
華麗轉身 ■陳小姐轉身行去另一間麵包舖，手仔唔安份的兆尊即縮手跟女友走。
親暱繞手 ■曾說不會跟女伴公開親熱的兆尊，為陳小姐「破戒」當街繞手。
鬧市摸籮 ■睇睇吓Cake，兆尊隻手仔就開始唔多規矩，一手摸落陳小姐個屁股。
獨回香閨 ■最後兩人分道揚鑣，兆尊獨自返回永祥大廈，陳小姐就步行至灣仔謝斐道寓所。
除罩買Cake ■陳小姐揀了兩大盒蛋糕，負責畀錢的兆尊忽然除罩唞氣。
3C女友 ■兆尊的3位紅顏知己Carmen（前中）、車厘子（後左四）和Claire（後左三）一直相處和諧，不過兆尊早前自爆已跟Claire和平分手。
得寵上鏡 ■兆尊近日罕有地攜同陳小姐上鏡，接受好友苑瓊丹訪問。
此情不再 ■有傳因Claire要求的東西愈來愈多，最終令兆尊頂唔順而斬纜。
新歡曝光 新歡陳小姐於3月曝光，當時化行妝的她仲帶埋一名小女生同兆尊行街，因此被指疑似「買大送細」。
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        自7月中爆發第三波疫情，政府便將限聚令由4人收緊至2人，搞到網民紛紛問：「有冇諗過鄧兆尊感受？」事關兆尊以往出街食飯都一拖三，不過政府最新公佈放寬社交距離措施，限聚令由2人放寬至4人。對於在限聚令下點同3位女友出街？兆尊真係答過，佢話「成日都留喺屋企」，間唔中先自己一個落街行吓，不過近日見疫情稍為緩和，兆尊又拖埋女友出動，結果網民最關心的問題終於揭盅，上周一（31日）他就選擇跟「G奶新歡」陳小姐去銅鑼灣買蛋糕，其間兆尊仲忍唔住手多多，大庭廣眾摸女友籮柚。

53歲的鄧兆尊與3位紅顏知己一直和睦相處，當中「大婆」Carmen和「二奶」Cherry（車厘子）伴隨超過廿年，「骨妹三奶」Claire就從3年前跟他，不過今年3月，兆尊自爆因「志向唔同」跟Claire分手，「阿三」位置火速被細10多年的「G奶中女」陳小姐補上！雖然口講疫情期間盡量Stay Home，免卻冇得「四人行」爭風呷醋，但近日本地確診個案驟減，兆尊靜極思動終於攜眷「出關」。

住家飯食到肥

  礙於之前2人限聚令仍然生效，外出自然「三個只能活一個」！近日接受好友苑瓊丹訪問時，兆尊罕有地攜同新歡陳小姐上鏡， 兩人還於影片中打情罵俏，兆尊自認鍾意食「豬扒」，又讚陳小姐靚女兼聽話，陳小姐就用「譚仔阿姐」式廣東話自爆以住家飯箍實男友個胃，估計禁晚市堂食期間，就靠呢招冧掂兆尊，所以上周一晚上7時許，「2C」 Carmen和車厘子繼續坐冷板櫈，陳小姐成功獲「排骨」食到變「凸腩中佬」的兆尊「點燈」，雙雙落銅鑼灣Shopping。

陪逛送摸摸樂

  當日，穿黑色露膊連身短褲的陳小姐，性感大晒Bra帶及白滑肉腿，兩人並肩行到波斯富街一間麵包舖，女方就獨自走進店內揀嘢食，而兆尊就好Gentleman幫女友拎住袋戰利品，再企喺門外耐心等。陳小姐揀唔啱麵包又走出門外睇吓啲蛋糕，曾經講過唔會跟女伴公開親熱的兆尊，繼被影到於沙灘「破戒」拖手、錫膊頭後，今次再於街頭情不自禁摸新女友Pat pat，點知手指公撩咗兩吓，陳小姐一個華麗轉身行去另一間麵包舖，兆尊即刻縮手死跟。最終，陳小姐揀咗兩大盒蛋糕，闊綽兆尊自動波畀錢之餘，又幫女友拎住盒餅，直至行到天樂里便各自分道揚鑣返屋企。

採訪：梁志明

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