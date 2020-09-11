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驚爆與康子妮18年婚姻觸礁 49歲林曉峰開腔不否認離婚

2020-09-11 列印
■林曉峰和康子妮在2002年結婚，婚後常拍拖亮相。資料圖片
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　　將於本月底踏入50歲的林曉峰（阿Lo）於2002年拉埋天窗，兩子其後先後出生，多年來予人幸福家庭印象，昨晚卻驚傳與43歲太太康子妮18年婚姻觸礁！兩夫妻早在上周已簽字離婚，阿Lo更刪去夫妻合照，似表示「各行各路」。

　　阿Lo在婚變消息爆出後，在社交網貼出藍天白雲圖片，並留言：「我跟康子妮從2001年相識，2002年結婚，大家一直真心為這個家庭付出……我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我……如果能找到自己開心快樂，所有人都應該好好尋找……請用上豁達嘅心胸結給予我們空間及時間努力工作。」未有否認婚變的傳言。
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