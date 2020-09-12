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張國榮64歲冥壽　全新聲帶今曝光

2020-09-12 列印
■張國榮的「新作」今日面世。
■陳奕迅期待欣賞新編的《春》曲。
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　　今日是一代巨星張國榮（哥哥）的64歲冥壽，環球唱片特別重新打造哥哥的經典名作，安排首支派台作品《春夏秋冬A Balloon's Journey》及MV於今日凌晨零時全球上架！

　　《春》曲由Gary Tong重新改編，用上哥哥從未曝光的聲帶，勢必勾起大家對哥哥的思念。陳奕迅（Eason）亦甚為期待該曲，並坦言若能與哥哥身處同一時空，「希望他會與我合唱！」

圖：資料圖片

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