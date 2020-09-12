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《雪山堡》邦女郎Diana Rigg病逝

2020-09-12 列印
■Diana曾被封最完美邦女郎。 網上圖片
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　　英國傳奇女星Diana Rigg前日因癌症病逝，享年82歲。Diana在69年占士邦片《鐵金剛勇破雪山堡》演出，曾被封為「最完美的邦女郎」，當年拍檔佐治拉辛比驚聞噩耗大表悲痛。

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