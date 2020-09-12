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李連杰向前妻道歉

2020-09-12 列印
■李連杰與利智婚後育有兩女。資料圖片
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　　李連杰與利智今月踏入結婚21周年，他早前受訪時透露，「（當年）見到利智後我才知道這才是愛……我可以為她斷送我的前程……我只好對原來的妻子（青梅竹馬黃秋燕）說對不起我錯了。」李連杰亦把20億財產都給利智掌管，讓她更有安全感。

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