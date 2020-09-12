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﻿ViuTV乳神 入行賺名聲搵好多錢 34F湯沛宜 寧靠自己謝絕「包養」

2020-09-12 列印
拒賺快錢 ■Toto曾獲一些老闆贊助20萬出寫真，但要她做「女友要做嘅嘢」，故她好快便拒絕！
搵銀至上 ■入行唔為上位的Toto表示目前最緊要搵錢，希望將來可以置業。
元氣大傷 ■Toto拍攝ViuTV節目《鬼同妳上位》時遇上靈異事件，嚇到她之後幾日都反應遲鈍、講嘢又慢。
IG派糖 ■常於社交網派軍糧的Toto表示不介意性感演出，更想挑戰情婦角色。
選美常客 ■Toto也有入圍2018年港姐初選面試，但最終未有成功晉級。
唔做淫媒 ■Toto稱不會做中間人為別人介紹女仔去「飯局」，因擔心破壞朋友關係。
跨足影視 ■曾參演電影《破事兒》、《鴨王》系列等的Toto，去年亦有份演出ViuTV劇集《黑市》。
嚇走宅男 ■能用手撐起自己的Toto也自嘲睇落起晒肌肉、樣又惡，相信巴打們對佢冇晒慾望！
奪健美獎 ■Toto去年與黃榕一起參加健美比賽，最終還在比堅尼模特項目中贏得亞軍。
美選8強 ■Toto於2016年參選ViuTV選美節目《美選D.n.A》，當時更殺入8強。
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  本港疫情持續，各行各業收入大減，擁34F火辣身材、29歲的「ViuTV乳神」湯沛宜（Toto）主要收入來自教健身，惟政府兩度勒令關閉健身室，當時月入僅4位數的她為生計，就算怕鬼都頂硬上接拍ViuTV新靈異節目《鬼同妳上位》，Toto無奈道：「為咗錢鬼都唔驚！」開口埋口都講金，努力開創「錢」途的她認為入娛樂圈最緊要有人識，助她接商演搵真銀。至於會否出賣肉體賺「快錢」？曾獲老闆開價「包養」的Toto霸氣拒絕：「我情願自己努力賺錢，十幾萬又唔係多！」

憑ViuTV選美節目《美選D.N.A.》為人熟悉的湯沛宜，一向有開班教健身及芭蕾舞，每月穩袋2至3萬，惜受疫情影響致工作量大減，要照顧退休父母及妹妹的她苦撐多月，積蓄僅剩5位數，早前更跟家人一餐外賣分兩次食度日！面對健身室兩度停業、活動展覽一律延期， 早前接受《頭條日報》訪問時，Toto坦言：「我都捱得苦，一日做10個鐘都得，但口依家好似望天打卦，唔係你唔努力喎，而係唔知點努力先賺到錢，我咁大個人都未試過，好徬徨。」

為錢可以去到幾盡

  幸疫情緩和期間，Toto接下ViuTV靈異節目《鬼同妳上位》，並獲得抗疫基金幫補生活費，「真係及時雨，暫時都守到呢幾個月。」為了5位數酬勞，本身驚鬼的她只好硬住頭皮去探靈，「劇組都有問我點解拍？我話錢囉！冇錢，而家鬼都冇得驚，我驚冇錢多啲！」結果同行隊友陸續「中招」，自己亦不能倖免，最終Toto在武打明星傅聲的故居招魂，發現鏡中有「人」樣，嚇到三魂唔見七魄！如《鬼》有續集想必不敢再接拍吧？窮到燶的她卻謂：「如果再添食我都會拍！」

被要求介紹「女女」

  自17歲為電影、劇集做跑龍套，先後又參選《美》、港姐和健美比賽，外界都以為Toto恨發明星夢，不斷強調「好驚銀行冇錢，想賺好多錢」的她表示：「我想有人認識，唔一定要好紅，咁我就有商業價值可以去商演。係咪一定要做女主角呢？又唔係喎，牡丹雖好都要綠葉扶持，或者你做一個角色，人哋都記得你已經好足夠。」時有聽聞圈中不少搵「快錢」機會，那可曾獲邀去「飯局」？Toto即笑道：「冇，反而有人叫我介紹女仔認識、食飯，當我Agent，唔知點解睇唔上我！（搵你會接受？）始終過唔到自己嗰關，其實之前有老闆贊助我十幾廿萬出寫真，條件係要做佢女友，但我好快拒絕咗，情願自己努力賺錢。」

撰文：黎寶倫　攝影：張詠森　服裝：NAMI
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