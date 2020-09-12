﻿ViuTV乳神 入行賺名聲搵好多錢 34F湯沛宜 寧靠自己謝絕「包養」

本港疫情持續，各行各業收入大減，擁34F火辣身材、29歲的「ViuTV乳神」湯沛宜（Toto）主要收入來自教健身，惟政府兩度勒令關閉健身室，當時月入僅4位數的她為生計，就算怕鬼都頂硬上接拍ViuTV新靈異節目《鬼同妳上位》，Toto無奈道：「為咗錢鬼都唔驚！」開口埋口都講金，努力開創「錢」途的她認為入娛樂圈最緊要有人識，助她接商演搵真銀。至於會否出賣肉體賺「快錢」？曾獲老闆開價「包養」的Toto霸氣拒絕：「我情願自己努力賺錢，十幾萬又唔係多！」



憑ViuTV選美節目《美選D.N.A.》為人熟悉的湯沛宜，一向有開班教健身及芭蕾舞，每月穩袋2至3萬，惜受疫情影響致工作量大減，要照顧退休父母及妹妹的她苦撐多月，積蓄僅剩5位數，早前更跟家人一餐外賣分兩次食度日！面對健身室兩度停業、活動展覽一律延期， 早前接受《頭條日報》訪問時，Toto坦言：「我都捱得苦，一日做10個鐘都得，但口依家好似望天打卦，唔係你唔努力喎，而係唔知點努力先賺到錢，我咁大個人都未試過，好徬徨。」



為錢可以去到幾盡



幸疫情緩和期間，Toto接下ViuTV靈異節目《鬼同妳上位》，並獲得抗疫基金幫補生活費，「真係及時雨，暫時都守到呢幾個月。」為了5位數酬勞，本身驚鬼的她只好硬住頭皮去探靈，「劇組都有問我點解拍？我話錢囉！冇錢，而家鬼都冇得驚，我驚冇錢多啲！」結果同行隊友陸續「中招」，自己亦不能倖免，最終Toto在武打明星傅聲的故居招魂，發現鏡中有「人」樣，嚇到三魂唔見七魄！如《鬼》有續集想必不敢再接拍吧？窮到燶的她卻謂：「如果再添食我都會拍！」



被要求介紹「女女」



自17歲為電影、劇集做跑龍套，先後又參選《美》、港姐和健美比賽，外界都以為Toto恨發明星夢，不斷強調「好驚銀行冇錢，想賺好多錢」的她表示：「我想有人認識，唔一定要好紅，咁我就有商業價值可以去商演。係咪一定要做女主角呢？又唔係喎，牡丹雖好都要綠葉扶持，或者你做一個角色，人哋都記得你已經好足夠。」時有聽聞圈中不少搵「快錢」機會，那可曾獲邀去「飯局」？Toto即笑道：「冇，反而有人叫我介紹女仔認識、食飯，當我Agent，唔知點解睇唔上我！（搵你會接受？）始終過唔到自己嗰關，其實之前有老闆贊助我十幾廿萬出寫真，條件係要做佢女友，但我好快拒絕咗，情願自己努力賺錢。」



撰文：黎寶倫 攝影：張詠森 服裝：NAMI