半年零收入轉做直播帶貨員 ﻿黃榕睇中吳婉芳細仔﻿﻿高富帥﻿

喺疫情下，32C黃榕手停口停零收入，呢半年只靠僅有嘅積蓄慳住使過活，為逆境求生，最近她上網紅培訓班惡補，打算轉戰做直播帶貨員，目標挑戰湖南衛視的《我是帶貨王》比賽。她笑說：「o依家喺直播中先扮鬼臉、做一字馬吸客，唔排除將來會有殺手鐧，最後一招出動體味內衣褲。」採訪：方騫平 攝影：張詠森



之前健身室關閉，黃榕連教健身嘅收入都冇埋，唔知幾時先返到內地登台，積蓄買少見少，唯有試吓新嘢：「喺屋企做直播節目都好，聽人講可以賺到好多錢，甚至買車買樓，呢個係我目標，如果贏到港澳區賽事，成功入圍挑戰湖南衛視嘅《我是帶貨王》，頭3名仲有超過十萬『人仔』獎金。不過，對手好強，圈中人有路芙、蕊蕊同漢洋等參賽。」問她如何突圍？黃榕大笑說：「我冇偶像包袱，多才多藝可以搞吓笑，最耍家係做鬼臉扮醜樣，做拱橋都可以，之前內衣外穿出售美容產品，仲即席教人做運動，拉一字馬等，反而冇乜show身材，雖然係帶貨王初哥，但都有好多Fans同我傾偈互動，氣氛唔錯。」



8年前，黃榕宣傳寫真集時曾將着過嘅泳衣送畀男粉絲，原來多年嚟，一直都有宅男向她求售原味內衣褲、絲襪等：「我唔知自己嘅貼身物件原來咁值錢喎，做宣傳就ok啫，未去到呢個賺錢地步，除非他日使晒手上積蓄，又急需用錢醫病，或者為咗今次能入到圍，考慮吓送出！」她堅持就算幾窮都唔接受被照顧：「我鍾意靠自己，搵男朋友要有共同興趣，都係熱愛做運動。而且我獨愛爆肌男人，好似BB咁瞓喺佢胸肌好舒服，以往拍拖初期，我唔瞓枕頭，晚晚枕住佢心口，好有安全感，搵男朋友好似吳婉芳細仔胡智同（Lynus）咁『高富帥』就最好。」



