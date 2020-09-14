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Vanessa威尼斯封后 華裔女導趙婷奪金獅獎

2020-09-14 列印
■Vanessa Kirby榮膺影后。
■趙婷的金獅獎由迪士尼高層代領。
■趙婷與法蘭絲透過拍片致謝詞。
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　　第77屆威尼斯電影節於昨日閉幕，生於北京的女導演趙婷，憑執導兩屆金像影后法蘭絲麥杜文主演的《Nomadland》勇奪今屆最高榮譽、最佳電影金獅獎，亦是首位華裔女導演奪此大獎！

　　《Nomadland》講述一位60多歲女子，在經濟大蕭條時失去一切，以小貨車穿越美國西部，過着遊牧式生活。趙婷與法蘭絲就是坐在該小貨車拍攝短片，向台前幕後致謝。

　　帝后方面，英國女星Vanessa Kirby憑《Pieces of a Woman》封后，她在台上特別向曾偷師的孕婦致謝；影帝則由意大利男星Pierfrancesco Favino憑《Padrenostro》奪得，而日本名導黑澤清就憑《間諜之妻》榮獲最佳導演銀獅獎。

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