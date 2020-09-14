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練美施為醜聞向子女道歉

2020-09-14 列印
■練美施教子女做錯事，定要勇敢面對。資料圖片
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　　前電台DJ蘇耀宗（細So）早前被踢爆偷食同樣有家室的「白滑小三」練美施（Macy），Macy隨即刪除社交網及經營多年的專頁，並受訪承認婚外情醜聞。

　　Macy昨日重開專頁並發文向子女說，「媽媽做了一件好錯的事，這件事全香港都知道……媽媽決定要勇敢面對，要道歉和認錯……錯事每日都有機會發生，但一定要認錯、改過和勇敢面對。媽媽今次可能會令你們被同學取笑，但我們不可以取笑或還擊，你可以禮貌地向他們講，『我媽媽做錯事，但她認錯了，她會變好。』」練美施亦向子女坦言，「做錯事會驚」。
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