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《反黑》派冰淇淋 高Ling：重點不在身材

2020-09-14 列印
■高Ling望《反黑》拍續集。
■高Ling在劇中有胸部大特寫。
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　　高海寧（高Ling）與《反黑路人甲》台前幕後昨日齊出席宣傳活動，談到她在劇中色誘王浩信兼有有胸部大特寫，不少網民高呼「睇到流鼻血」！她昨日強調該幕「重點不在身材」上，而是希望拍出搞笑效果，笑言有機會開續集，希望能安排多幾個男仔給她！

　　談到《反黑》進入結局篇，無線早前抽起《唐人街》改播高Ling主演的《C9特工》，造成連續有5部劇出街，高Ling稱好像打破公司紀錄，自覺今年很幸運。問到可擔心觀眾睇厭？她說幸好角色性格不同。
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