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直播認離婚喊住唱 康子妮獲網民打氣

2020-09-14 列印
■康子妮與林曉峰18年婚姻告終。
■康子妮在直播中忍不住落淚。
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　　康子妮日前被爆與林曉峰（阿Lo）結束18年婚姻，但兩人事發後表態卻一直未有正面確認是否已離婚，雙方隔空確認「冇仇冇恨」。康子妮其後在社交網分享為大仔慶祝生日的一家四口合照，前晚終在網上直播中，首度開腔回應婚變消息。

　　有網民留言問她離婚新聞是否真的？康子妮開腔道：「係真㗎！多謝你哋知道我嘅事，你哋又喺度，我都好感激。」之後康子妮激動得喊住唱出林曉培的歌曲《心動》，當她唱《花千樹》時更一度飲泣，網民紛留言為她打氣。
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