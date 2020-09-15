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拖方媛睇《麥路人》爆喊城城籲帶毛巾入場抹眼淚

2020-09-15 列印
■郭富城與楊千嬅籲大家要帶定毛巾入場。
■《麥路人》昨晚舉行首映禮。
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　　郭富城、楊千嬅、鮑起靜等昨晚在尖沙咀出席新片《麥路人》首映禮，城城透露之前已與太太方媛在英國首映禮看過《麥》片，並指太太感動落淚，自己都陪她一齊哭。城城表示已看了電影四次，被片中所有角色感動，千嬅叫大家要帶紙巾入場，城城則笑言是要帶毛巾。城城又提到跟萬梓良在30年前拍劇集《成吉思汗》後再合作，難忘萬子哥為拍戲要停服長期藥開工是敬業的專業演員。

　　鮑起靜早前參演湯唯老公金泰勇執導韓片《WONDERLAND》，在當地隔離檢疫14天後，獲湯唯邀到家中居住，鮑姐大讚拍攝現場有廚房非常好伙食，又坦言有向同片的韓國型男孔劉和朴寶劍「集郵」更被電暈。

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