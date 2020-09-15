日韓同齡女星同日輕生 36歲蘆名星身亡 吳仁惠停心跳獲救

日韓藝人輕生浪潮陰霾未散，兩位同是36歲的性感女星，昨日在兩地分別被發現自殺，憑《絹戀》中的東瀛女神打響名堂、曾演出多套日劇和電影的蘆名星，被發現倒斃家中。韓國方面，吳仁惠被發現於家中自殺昏迷，心跳曾停頓但幸好獲救。圖：網上及資料圖片



韓國歌手具荷拉與Sulli先後自殺身亡，日本男星三浦春馬及摔角手木村花亦是輕生離世，日韓娛圈昨日再傳來壞消息，曾演出多部日劇、「配角王」蘆名星，被家人發現倒斃家中，終年36歲。據警方指，家人昨早到蘆名星位於東京的住宅找她，發現她在家中上吊，立即報警，警方及醫護到場發現她已經沒有生命跡象。現場沒發現遺書，暫時推斷是自殺身亡，但仍會繼續調查死因，噩耗震驚日本，網民紛表惋惜。



蘆名星於02年以模特兒身份入娛圈，03年起演出日劇，其後參演多部日劇及電影，包括大熱作品《忒修斯之船》、《法妻當自強》、大河劇場《八重之櫻》、《相棒》等，她在10年與三浦春馬合演《血色星期一》，然而兩人都走上輕生不歸路。蘆名星去年演出《法》劇撻着同劇的小泉孝太郎，小泉是日本前首相小泉純一郎兒子，有指兩人在今年已分手，有爆料者指蘆名星因失戀大受打擊。蘆名星在07年多國職演員合作的電影《絹戀》中，演東瀛美女令影迷留下深刻印象，外媒昨日亦有報道她的死訊。



吳仁惠情況趨穩定



韓國方面，同樣是36歲的吳仁惠昨早被朋友發現，她在首爾的住所中昏迷，警方及救護人員接報到場時，她的心跳停頓，救護人員為她進行心肺復甦急救，到達醫院時幸好恢復心跳及呼吸，有指其後情況已轉趨穩定。警方從其家中狀況估計，她是企圖自殺。曾演出電影《速水花美男》的吳仁惠形象性感，曾因以超低胸性感長裙亮相釜山電影節，被指刻意露肉搶鏡，其後工作量一直減少，近年幾乎冇工開。