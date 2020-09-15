66歲成龍拍戲意外險浸死

動物間都有「混血兒」和「跨國婚姻」。昨日台北市立動物園公佈，自二○一八年從捷克布拉格動物園引進雄性馬來貘「貘克」與電影童星「貘芳」混群交配，並於上周日誕下一個「混群」男寶寶。園方表示，母子均安，目前新生寶寶已順利自行站立。 園方指，「貘芳」於周日上午八時二十三分產下寶寶。當時寶寶的體重為五點一公斤，而新生寶寶的深褐色身軀上會有白色花斑及條紋「保護色」。不過在未來兩個月就開始轉變，半年後就會與爸媽一樣。 園方表示，曾在二○一○年拍攝電影《少年Pi的奇幻漂流》的童星「貘芳」，一開始對來自布拉格的「貘克」 並不動心，不過在年輕活潑的「貘克」不斷示好的攻勢下，最終成功打動...

2020-09-15