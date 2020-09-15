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66歲成龍拍戲意外險浸死

2020-09-15 列印
■成龍獲救後揮手示意無礙。
■成龍在大石後被救起。
■成龍和母其彌雅齊跌落水。
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　　成龍近日接受內媒訪問時，自爆拍攝新片《急先鋒》一幕駕水上電單車戲，意外墮水險浸死！

　　從該片的拍攝花絮短片中，現年66歲的成龍當日拍攝一場海中開水上電單車的戲份，載着內地女演員母其彌雅撞到大石隨即翻側，雙雙跌落水。母其彌雅隨即浮出海面，成龍卻大約失去影蹤45秒，幸救援人員火速趕到在大石後救起成龍，載回安全地點。成龍憶述當時墮水後被吸落水底，他對自己講不要怕，亦不知自己跌落水有多久了，上水時就見到導演唐季禮和工作人員擔心到哭。圖：網上圖片
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