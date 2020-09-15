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楊明缺席《我家》活動 馬德鐘父子檔似兄弟兵

2020-09-15 列印
■唐詩詠扮演富家女。
■馬德鐘（左）和兒子馬在驤參演新劇。
■楊明早前駕車自炒，要由警員扶離。資料圖片
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　　唐詩詠、馬德鐘及兒子馬在驤等，昨日齊為新劇《我家無難事》試造型晤傳媒。男主角之一楊明昨缺席，早前他涉嫌酒駕炒車後被捕，早前曾到警署報到。該劇監製王心慰指楊明有事做，之前已試造型，強調沒刪減楊明劇中戲份。

　　談到楊明有案件在身，會否有兩手準備？王心慰自言比較樂觀，一般交通案件排期上堂要一段時間，她亦會叫楊明不要駕車。馬德鐘與兒子馬在驤首次父子檔拍劇，兒子是演他的角色年輕時期，沒有同場戲，兩父子昨日看來就似兩兄弟，可見「馬神」真的駐顏有術！飾演貼地富家女詩詠稱渴望與鮑起靜合作，今次終於夢想成真。
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