施匡翹復工邀林德信「拍拖」

本港娛圈首位確診新冠肺炎的女藝人施匡翹，康復後昨日復工，與林德信（Alex）為新歌《差不多小姐》拍攝MV。問到身體情況？施匡翹說：「當然是健康，檢查清楚才出門，康復後也自我家居隔離了一個月。」



施匡翹指新歌內容是她的戀愛故事，問到如何邀請Alex做MV男主角？她笑說：「因為需要男主角帶出戀愛感覺，當時就想起Alex，其實大家沒互動過，可能我見過他在網上平台教瑜伽，因為我也有練瑜伽，覺得找他很適合，又靚仔又成熟。」Alex就表示，很開心認識施匡翹做新朋友，讀男校的他自爆到大學才有戀愛經驗，當時流行寫信表白，試過收女仔的情信，也試過「食檸檬」！