陳潔靈難忘張國榮魅力

環球唱片重金打造「哥哥」張國榮經典名作成新專輯《REVISIT》，並找來哥哥生前合作無間的製作班底梁榮駿、唐奕聰和C.Y. Kong拍攝《REVISIT Leslie Interview》系列影片。



曾跟哥哥合唱經典名曲《誰令你心痴》及《只怕不再遇上》的陳潔靈，在其中一段影片憶述對哥哥的印象。他們當年的經理人同為陳淑芬，私下是好朋友，她常到哥哥的家玩，一次哥哥錄完音回家，當時她和朋友都在，哥哥即場播給她聽並問她意見，有時哥哥完成演唱會也會致電給她，問覺得他的表現如何，雖然哥哥已離開，但他的音樂仍有很大影響力、很有魅力，他的演繹就像是在耳邊輕聲聊天說故事。圖：資料圖片