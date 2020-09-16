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輕鬆解說抄歌疑雲 ﻿吳業坤﻿﻿想教港姐冠軍唱歌﻿

2020-09-16 列印
■坤哥加入新唱片公司後即火速推出新歌《原始心態》。
■緋聞多多嘅坤哥閱女無數，他早已慧眼睇中謝嘉怡有冠軍相。
■坤哥唔想再被批評，他希望回歸初心，以音樂會友。
■吳業坤新歌《原始心態》係講每個人心入面都有值得珍惜嘅原始生態，就算出面大風大雨，只要回歸叉電，又可重新出發。
■樂隊Mr.主音布志綸在社交網兩度發文，指某歌手的新作旋律與Mr.代表作《森林》極為相似，直言：「個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去！」網民推測他所指的是坤哥新歌《原始心態》。
■坤哥最近變咗貓奴，屋企除咗虎紋貓女Rabu外，仲有新養嘅白貓Raki。
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　　吳業坤閱女確有眼光，謝嘉怡（Lisa）還未當選港姐冠軍前，坤哥經已喺港姐直播節目中跟Lisa齊齊「食好西」，心心眼幫女方剝蝦，仲交換埋社交網聯絡！當Lisa摘下后冠後，坤哥即喺社交網貼上二人合照「叨光」，問到為何對Lisa情有獨鍾？他即說：「佢好有潛質，見佢唱歌咁好，反而想教吓佢唱歌同埋廣東話發音同咬字，呢方面我都有經驗。」採訪：方騫平 服裝：The Kooples 髲型：Ken [email protected] cornerK11artmall

化妝：Marie Lime (Auntie Lime Make Up)

　　吳業坤今年初轉投新唱片公司Sunny Idea，火速成為新寵推出新歌《原始心態》，唱出目前嘅心境：「就算喺出面做嘢大風大雨，只要回到初心，好多事情經已唔再重要，唔好畀之前發生嘅批評、負評嘢影響到繼續向前行。」他坦言，最介意年前勁傳緋聞：「前幾年經歷過大起大跌，因為唔識處理，有迷茫，好攰。直至去年工作少咗，慢慢去適應同消化，真係停低諗吓條路點行，沉澱咗一年先展開新旅程。」

「流行曲一定有相似」

　　對於樂隊Mr.主音布志綸（Alan）喺社交網兩度發文，指發現某歌手的新作旋律與Mr.代表作《森林》極為相似，即掀起抄歌風波，嫌疑人坤哥四両撥千斤輕鬆解畫：「其實4個chord可以唱晒全世界嘅歌，流行曲嘅感覺一定有相似嘅地方，所以唔可以斷章取義，佢（Alan）又冇開名話係邊個，只係大家聯想啫，講者無心，聽者有意，周邊人反應大咗，事實上佢由始至終冇講個抄呢個字，Alan只係開出一條命題，話可以將原首《森林》代入去某首新作度唱，係一個有趣嘅說法。」問他可有聽過《森林》？他即說：「我讀緊書時有聽過，夾band時都會夾，呢首都係好歌。」轉新公司後，坤哥想回歸最初，由零開始，希望試多啲新嘢，而他與姜麗文、Cousin Fung及日本歌手山元聰，翻唱經典日劇《悠長假期》主題曲《La La La Love Song》，網上有過百萬點擊率，令他大感意外。

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