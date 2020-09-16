化妝：Marie Lime (Auntie Lime Make Up)
吳業坤今年初轉投新唱片公司Sunny Idea，火速成為新寵推出新歌《原始心態》，唱出目前嘅心境：「就算喺出面做嘢大風大雨，只要回到初心，好多事情經已唔再重要，唔好畀之前發生嘅批評、負評嘢影響到繼續向前行。」他坦言，最介意年前勁傳緋聞：「前幾年經歷過大起大跌，因為唔識處理，有迷茫，好攰。直至去年工作少咗，慢慢去適應同消化，真係停低諗吓條路點行，沉澱咗一年先展開新旅程。」
「流行曲一定有相似」
對於樂隊Mr.主音布志綸（Alan）喺社交網兩度發文，指發現某歌手的新作旋律與Mr.代表作《森林》極為相似，即掀起抄歌風波，嫌疑人坤哥四両撥千斤輕鬆解畫：「其實4個chord可以唱晒全世界嘅歌，流行曲嘅感覺一定有相似嘅地方，所以唔可以斷章取義，佢（Alan）又冇開名話係邊個，只係大家聯想啫，講者無心，聽者有意，周邊人反應大咗，事實上佢由始至終冇講個抄呢個字，Alan只係開出一條命題，話可以將原首《森林》代入去某首新作度唱，係一個有趣嘅說法。」問他可有聽過《森林》？他即說：「我讀緊書時有聽過，夾band時都會夾，呢首都係好歌。」轉新公司後，坤哥想回歸最初，由零開始，希望試多啲新嘢，而他與姜麗文、Cousin Fung及日本歌手山元聰，翻唱經典日劇《悠長假期》主題曲《La La La Love Song》，網上有過百萬點擊率，令他大感意外。