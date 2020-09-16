范冰冰李晨被網友炒作傳復合

內地女星范冰冰今日生日，前日在網上突瘋傳她的前男友李晨為冰冰豪花70萬港元，在上海為她慶生，懷疑兩人「世紀復合」，但據知只是網民一廂情願的炒作。



話說前日有網友放了多張在上海外灘的照片，當中有人以無人機在半空組成字句，包括「FBB」、「Happy Birthday」及「我愛大黑牛」，由於「FBB」是范冰冰的英文縮寫，而「大黑牛」是李晨的暱稱，因而被解讀為李晨預早為冰冰慶生，再推斷他們復合。不過昨日有網友澄清，當晚其實是內地美食家顧佳斌為女兒及范冰冰慶生，但估不到竟被炒作成李晨與范冰冰復合。



