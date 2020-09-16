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慧妍雅集關注環保 籲戴可重用口罩

2020-09-16 列印
■李施嬅、麥明詩等宣傳可重用口罩。
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　　慧妍雅集於疫情下仍不忘宣揚環保理念，早前本年度執行委員會副會長唐麗球聯同多位會員，包括李施嬅、張嘉兒、梁麗翹、楊思琦、麥明詩、周美欣及林穎嫻一起拍攝短片，提醒市民在公眾地方謹記佩戴口罩，同時也為地球出一分力，選擇佩戴可重用口罩。

　　慧妍雅集認為自疫情爆發以來，口罩成為生活必需品，每人每日最少要用上一個口罩，為鼓勵大眾關注環保，在低風險場所轉用可重用口罩，因此計劃捐出可重用口罩，讓基層家庭可在需要時使用，減低即棄口罩的使用量。

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