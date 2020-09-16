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撞爆額獲醫美品牌協助 阿嬌開心價再簽代言合約

2020-09-16 列印
■阿嬌逆巿再簽醫美品牌代言人合約，笑言好感恩。
■阿Sa難得的微露事業線。
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　　鍾欣潼（阿嬌）早前在廈門拍戲，半夜在酒店房洗手間跌倒撞爆額，造成6cm傷口，恐留疤痕。不過阿嬌已獲代言多年的醫美品牌主動提供全方位協助，更獲逆市加簽代言合約，阿嬌表示：「其實咁多年嚟大家一直都合作愉快，已經變咗朋友關係，所以好有親切感。」至於續約酬勞，阿嬌則形容是「開心價」；早前她已拍攝新代言廣告。

　　此外，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）日前在社交網上載全新靚相，以中性西裝造型內襯Bra Top，激罕微騷事業線，更留言笑稱：「當去咗旅行。」

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