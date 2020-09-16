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超蓮竇驍拍拖似「受罰」

2020-09-16 列印
■超蓮與竇驍雙手放在背後，被取笑似學生受罰。
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　　何超蓮與竇驍拍拖一年多，兩人感情穩定，亦愛得高調；有傳竇驍已成功融入何家，可在何家大宅自由出入。早前賭王何鴻燊逝世，竇驍連日都陪伴超蓮出席賭王的喪禮，可知已獲何家人默認其「何家女婿」身份。

　　日前有網友在微博發文，透露超蓮陪竇驍回老家西安，拍拖到華清宮觀看《長恨歌》。照片中二人都戴著口罩，雙手放在背後，神情嚴肅。有網民取笑他們：「把我笑死，兩個呆呆，像受罰的兩個學生！」

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