《東京星夢》上位多緋聞 24歲池田依來沙 疑流出性愛短片

24歲日本混血性感女星池田依來沙，樣貌與身材均出眾，近年被看好星途有望再上一層樓。一向緋聞多多的池田，昨日被指流出性愛短片，更在網上瘋傳！圖：網上圖片



池田依來沙擁有日本、菲律賓及西班牙血統，09年擔任專屬模特兒出道，其後進軍影視演出工作，憑甜美臉孔和魔鬼身材，出道後備受注目，在15年電影《我們都是超能力者》中「典牀典蓆」性感演出，令影迷留下深刻印象，更獲網民封為「神之胸」！



池田去年演出電影《貞子：咒殺KOL》及Netflix劇集《東京星夢》，星途進一步被看好，早前在音樂節目開金口，首度與好友上白石萌音合唱絢香名曲《I believe》，獲觀眾大讚唱功出色！但池田出道以來緋聞甚多，昨日網上流傳一條11分鐘性愛短片，有網民指片中女主角與池田的身材與樣貌極相似，男主角更被指是池田的前男友大野陽，網民紛紛柯南上身，發現片中男主角與大野陽的頸上同一位置也有痣。



美國隊長幽默認「鳥」



據悉，性愛片段攝於3年前，有人曾在網上兜售，昨日突然曝光令外界嘩然。池田被指3年前正與時任男友村上虹郎同居，或有與前男友偷食之嫌。大野陽昨日更被踢爆，曾經拍攝同性AV，被指是雙性戀者，大野陽昨日急急將社交網轉為非公開，池田在本版截稿前亦未有回應有關報道。



另外，「美國隊長」基斯伊雲斯日前在社交網誤發「露鳥」下體特寫照，他在昨日終在社交網幽默地留言「如今我引起你們的注意」默認失手，他亦不忘提醒美國大選選民「記得11月3日投票」！