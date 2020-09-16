蔡依林40歲生日P 媽咪變裝搶鏡

樂壇天后蔡依林（Jolin）昨日踏入40歲生日，在社交網分享前晚跟家人慶生趣事，蔡媽媽跟姊姊蔡旻紋等親友，以Jolin在《怪美的》的MV造型亮相，勁歌熱舞為她慶祝！Jolin舞功高強街知巷聞，而蔡媽媽前晚戴上假髮穿長袍，變身法官Look落力跳舞勁搶鏡，逗得Jolin笑不攏嘴！蔡旻紋留言道，「放假放太久，壽星都不知道怎麼跳」。



Jolin和親友齊到南投旅行慶生，她亦有分享旅行照並留言道：「吃好睡好笑好，頭也抬好好。甚麼都好好的」吳青峰、許茹芸及蔡健雅等，亦有分享為Jolin慶生的照片。圖：網上及資料圖片