36歲吳仁惠不治今舉殯

韓國性感女星吳仁惠前日凌晨被發現在寓所內昏迷，心臟曾停頓的她經搶救後恢復呼吸及脈搏，情況一度好轉，但延至前日深夜終告不治，享年36歲。吳仁惠的葬禮已於醫院舉行，遺體將於今日出殯。



另外，同為36歲的日本女星蘆名星昨前日在家中疑自殺身亡，據日媒報道，其兄因聯絡不到她，清早到她的住所，卻看到妹妹在房中上吊身亡，有鄰居稱聽到男性大哭聲音後，救護車和警車就先後抵達。據悉，蘆名星或已死去一至兩日，遺體附近有繩子，但未發現遺書。



圖：網上及資料圖片