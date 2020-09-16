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陳惠敏擊退癌魔 約老友太保暢聚

2020-09-16 列印
■陳惠敏（中）和太保是數十年老友。網上圖片
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　　傳奇武打影星、現年77歲的陳惠敏，早前被發現與一起50年的女友吳國英入紙註冊結婚。

　　陳惠敏日前承認曾患肺癌，幸及早發現並已戰勝病魔。患病期間，卻有人以他生病為由到處借錢，陳惠敏怒斥對方是「老千」，破壞了他的信譽，並稱已報警，強調與該人完全沒有關係。

　　Didi昨日在社交網分享爸爸的新相，可見陳惠敏跟老友太保（張嘉年）等飯敍及搭膊頭合照，精神看來相當不錯，Didi留言道：「多謝各位關心，爸爸已經康復了。尋晚仲同幾十年兄弟食飯！」
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