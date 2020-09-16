陳惠敏擊退癌魔 約老友太保暢聚

陳惠敏日前承認曾患肺癌，幸及早發現並已戰勝病魔。患病期間，卻有人以他生病為由到處借錢，陳惠敏怒斥對方是「老千」，破壞了他的信譽，並稱已報警，強調與該人完全沒有關係。
Didi昨日在社交網分享爸爸的新相，可見陳惠敏跟老友太保（張嘉年）等飯敍及搭膊頭合照，精神看來相當不錯，Didi留言道：「多謝各位關心，爸爸已經康復了。尋晚仲同幾十年兄弟食飯！」
經歷兩個半月的第三波疫情，全民抗疫，至昨天首次錄得本地零確診。政府宣佈進一步放寬社交距離的措施，被視為爆疫高危的場所，包括酒吧和夜總會獲准重開，但每枱只可坐二人；卡拉OK和派對房亦可恢復營業，一枱四人...
2020-09-16
中美貿易競爭持續。美國日前宣佈禁止新疆地區四家公司商品進口到美國，涉及棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。據美方表示，有關產品涉及強制勞動。美國國務卿蓬佩奧指，有關禁令顯示國際社會不會容忍中國違反人權自由...
2020-09-16
美國西岸的山火持續。美國總統特朗普於當地周一前往的西岸進行視察山火的影響，民主黨總統候選人拜登隔空發炮，轟特朗普不肯承認氣候變化，指是其中一個導致這場火災的主因，形容他是「氣候縱火犯」。特朗普面對指責...
2020-09-16
大埔半山低密度屋苑悠然山莊，與港鐵大埔墟站隔河相對，今次介紹屋苑的3房1套放盤，實用面積約1109方呎，全屋雅致裝潢，設有多盞水晶吊燈及多幅畫作，高貴典雅，景觀方面，外望內園樹景，令人恬靜舒心。 ...
2020-09-16
市場觀望聯儲局議息結果，以及即將公佈的抗疫紓困方案，美股早段反覆向上。杜指早段曾升184點，見28177點，升0.6%，標普500指數升0.9%，納斯達克指數早段則升1.1%。 杜瓊斯工業平均...
2020-09-16
車路士周一英超作客3:1擊敗白禮頓，兩名新援迪姆華拿和夏維斯一同正選上陣，其中前者博得十二碼表現獲領隊林柏特好評。他本人更揚言，適應過後表現會更出色。\ 前鋒迪姆華拿首次代表藍獅擔正即有好表現，二十三分鐘利用速度爆入禁區被對方門將馬菲賴恩踢跌獲判十二碼，中場佐真奴費路主射替客軍開紀錄。 林伯讚不絕口 加上隊友列斯占士和葛特蘇馬各建一功，車路士勝3:1取開門紅。 林柏特滿意兩名新援演出，更點名稱讚迪姆華拿：「我喜歡他出奇不意地在不同區域出現，所博得的十二碼展示了速度是其強項，他和夏維斯對球隊都很重要。」迪姆華拿更強調表現有上升空間：「我要對抗三名很高大的守將，是德甲很少出現。...
2020-09-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
24歲日本混血性感女星池田依來沙，樣貌與身材均出眾，近年被看好星途有望再上一層樓。一向緋聞多多的池田，昨日被指流出性愛短片，更在網上瘋傳！圖：網上圖片 池田依來沙擁有日本、菲律賓及西班牙血統，...
2020-09-16
普及社區檢測計劃在前日結束，一共為一百七十八萬市民取樣及化驗，當中找出四十二名新冠肺炎患者，阻截病毒在社區散播，起了壓抑第三波疫情擴大的作用，同時大大提升本港檢測病毒的能力，打下了堅實的基礎，讓本港日後可以加快步伐，擴充服務，應付公眾所需的檢測新常態。 經過這一次大篩查考驗，前線醫護人員吸取經驗，取樣和檢測的水平得以提升，並確立了大規模檢測的程序和所需硬件，以後疫情再來，本港再次展開大篩查，便能駕輕就熟。經這次普檢，私人試劑公司和化驗所的服務可信度高，平均每次檢測收費三百多元，符合市場的需要，可以為本港提供龐大的檢測服務供應，令之前檢測服務供不應求的情況扭轉過來。 ...
2020-09-16
第八場三班一○○○米。高伯新馬房近季成績雖不算突出，但就上季所見，唞暑後較早復課的一批馬，整體表現算不俗，可見馬房以哪些馬作先頭部隊，某程度會從操練反映出來。 今季伯廄在暑期的操練積極度似乎稍不及上季...
2020-09-16