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畢佬與前妻珍妮花網聚行善

2020-09-16 列印
■畢彼特為善不甘後人。
■珍妮花將與《老友記》拍檔重聚拍特輯。
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　　畢彼特和前妻珍妮花安妮絲頓前日為善舉在網上再聚頭，齊「圍讀」辛潘主演的82年電影《開放的美國學府》劇本，為檢測新冠肺炎的機構籌募經費，這次亦是他們今年1月在演員工會頒獎禮後再「見面」，當日珍妮花獲頒視后，畢佬在後台捉着她祝賀，隨即爆出復合傳言！圖：網上圖片
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