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下廚獲Mani認證好食 祖兒自詡煮飯小天才

2020-09-17 列印
■祖兒完成三餸一湯，獲Mani大讚美味。
■祖兒下廚有點雞手鴨腳。
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　　容祖兒近日在內地工作，日前就抽空下廚慰勞經理人霍汶希（Mani），她在社交網發佈下廚影片，更自詡是煮飯小天才。雖然她一個人包辦三餸一湯，但就有點雞手鴨腳，但過程尚算順利。這次祖兒炮製了香辣土豆絲、涼拌茄子、手撕包菜和冬瓜菌菇湯，直言首次煮這幾道菜，所以一開始要先上網參考食譜。

　　另外，祖兒又指謝霆鋒見到她處理茄子的方法時，可能會激到頭頂噴煙，之後她興致到，更扮霆鋒Chok爆灑鹽，非常好笑，最後獲得Mani大讚好食。

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