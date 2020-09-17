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陳豪為愛妻特製獨一無二咖啡

2020-09-17 列印
■陳豪為保險公司的商務中心，設立精品咖啡專櫃。
■陳豪笑言會為Aimee調製特別咖啡。資料圖片
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　　陳豪平日除了忙於幕前工作外，亦創立自己的咖啡品牌，發展另一個事業。最近陳豪的咖啡品牌獲得保險公司邀請、於商務中心設立首個精品咖啡專櫃。而該咖啡專櫃位於坐擁270度無敵海景的保險商務中心，陳豪大讚環境優美。

　　而身為「愛妻號」的陳豪，可有為太太陳茵媺特製「專屬調豆咖啡」呢？他笑說：「哈哈哈，Aimee！She is my Queen！我當然會為她特製專屬調豆咖啡，可以告訴大家，她的咖啡一定是世上獨一無二的！」

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