楊丞琳驚聞舊愛猝逝崩潰痛哭 「小鬼」黃鴻升倒斃家中 疑心肌梗塞亡 剖屍驗死因

年僅36歲的台灣藝人、「小鬼」黃鴻升昨晨被父親發現伏屍台北市北投豪宅寓所，倒卧在睡房浴室外，口鼻滲血，疑不慎跌倒撞頭失救、不排除與心肌梗塞有關，死因有待解剖遺體檢驗。小鬼的舊愛楊丞琳驚聞惡耗，激動爆喊！圖：網上及資料圖片



「小鬼」黃鴻升昨日被發現猝死於台北豪宅住所，昨晨11時許，黃父入屋赫見兒子倒卧浴室外與睡房的走廊，趴在地板的小鬼毫無氣息，口鼻遺一攤血迹似撞傷，黃父即報警，最終證實小鬼已死亡。



疑準備洗澡意外跌倒



據當地警方簡報，小鬼的遺體已僵硬，判斷死去多時，浴室內的浴缸放滿水，小鬼遺體身穿T恤，內褲褪至大腿似準備洗澡，疑因突發意外跌倒，口鼻猛撞地板致留下血迹，初步判斷無外力介入，也不排除心肌梗塞等突發疾病致死，小鬼的遺體將於明天解剖釐清死因，黃父則指兒子並無特別病史。



警方翻查小鬼住所閉路電視，發現他於前晚7時許獨自開車入車庫後乘電梯返家，該段影像亦為小鬼生前最後身影。小鬼經常與親友及Fans保持互動，猝逝令很多人大感震驚和惋惜。他日前曾留言跟Fans講「不見不散喔」，豈料成為遺言！



Fans群星難捨



小鬼的初戀情人楊丞琳是高中同班同學，楊17歲時踏星途休學，兩人最終和平分手，其後同樣成為藝人，關係昇華成摯友。楊丞琳昨午獲悉惡耗崩潰痛哭，更因情緒不穩要暫停工作，她其後發長文剖白不捨小鬼，「我不會假裝我很好、我沒事……相信未來你還是會在……失去你，是可惜的、不捨的，但我們沒有留下一絲遺憾。」小鬼的綜藝節目拍檔吳宗憲和林柏昇昨日亦深表難過、許瑋甯、曾國城、S.H.E成員Selina和徐若瑄等亦難捨小鬼！



出道18年的小鬼曾與「天氣女孩」成員妞妞（趙靜儀）傳緋聞，3個月前就傳出與「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）熱戀，峮峮得知小鬼離世後，即時取消工作。