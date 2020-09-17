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台日韓不幸巧合 36歲藝人接連死

2020-09-17 列印
■蘆名星被兄長發現上吊身亡。
■吳仁惠輕生獲救最終不治。
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　　36歲寶島藝人黃鴻升昨日猝逝，有心水清網友即想起，已是台日韓娛圈近日第三位離世的藝人！韓國女星吳仁惠周一於家中被發現昏迷無心跳，搶救後一度好轉但翌日不幸離世；日本女星蘆名星同在周一被發現在東京住所身亡，她和吳仁惠同為36歲！圖：資料圖片
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