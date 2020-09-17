涉「五一」黃手套導演辭職 TVB：不評論個別員工離職事

無線（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》上周三播出的一集中，有一幕出現一對黃色手套，一隻露出五指，另一隻只有一指，有人聯想到涉意指「五大訴求、缺一不可」手勢，TVB方面表示，會嚴肅了解並跟進事件，徹查並緝拿肇事者。



昨有報道指，TVB就這次事件解僱負責該集的導演，但據知他是辭職。TVB方面昨回應查詢時表示：「我們不會評論個別員工離職事宜。就早前播出的《愛．回家之開心速遞》有場面可能被人干擾，事件仍在調查中，如果是有人刻意破壞，無線電視一定會嚴肅處理，絕對不能接受、亦不會容忍類似事件發生。」



今播出第1,000集導演昨仍以員工身份上班，事發後亦未遭公司問話和他亦沒有收到處罰通知，也不知道劇組是否有人被解僱。該劇今晚播出第1000集，劉丹、呂慧儀等多位台前幕後昨日齊出席慶祝活動。