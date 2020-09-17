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三浦春馬遺作首播 Fans心酸永別偶像笑容

2020-09-17 列印
■生前星途一片光明的三浦春馬享年30歲。
■木村花疑不堪網絡欺凌輕生離世。
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　　日本紅星三浦春馬今年7月，未拍完新劇《錢的盡頭是愛情的開始》自殺離世，該卻前晚首播，他在劇中扮演樂天、揮霍的富二代，展露燦爛笑容，令不少Fans為之心酸。《錢》劇首集獲11.6%收視，收視不算高，有指是因為很多觀眾不忍看到三浦的笑容而未有收看。三浦在劇中亂花錢被父親趕出家門，遇上慳妹、女主角松岡茉優，引發趣事。

　　另外，今年5月參加真人騷《雙層公寓》的女摔角手木村花，因受嚴重網絡欺凌輕生離世，日本廣播人權委員會昨日決定介入調查有關節目是否有失當。
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