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加盟星夢酬勞可觀 王敏奕：非常有誠意

2020-09-17 列印
■王敏奕昨日正式加盟星夢娛樂。
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　　王敏奕昨日加盟「星夢娛樂」，由原經理人公司及星夢娛樂齊企劃她的演藝事業，她說：「佢（老公曾國祥）好支持，叫我俾心機。（老爺曾志偉呢？）都一樣。」談到有傳曾志偉跟無線高層余詠珊不和，不再做涉無線的工作？她說：「係咩？我唔知道！但做呢一行要珍惜同每個人嘅緣份。」談到酬勞方面，王敏奕透露「非常有誠意、亦可觀」，但提醒記者不要寫天價酬勞！
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