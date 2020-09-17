加盟星夢酬勞可觀 王敏奕：非常有誠意
毛澤東真跡等被盜港收藏家稱失40億
收藏家符春曉油麻地住所遭賊人爆竊，失去一批文革文物和郵票，報稱總值四十億元，當中一張毛澤東真跡詩詞稱值二十億元。消息一出，引起收藏界嘩然，議論紛紛，希望事主公佈失物名單，讓公眾一開眼界。 收藏界嘩然 ...
2020-09-17
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世貿指美對華加關稅違規 特朗普料「作出回應」
世貿組織判決表示，美國於二○一八年對超過二千億美元中國進口貨品加徵關稅，違反《關稅暨貿易總協定》。美國總統特朗普昨日回應指，正關注事件，會研究世貿的裁決，又形容自己不喜歡世貿組織。 特朗普表示，暫未了解世貿組織對中美貿易糾紛的裁決，但強調會關注事件，又形容自己不喜歡世貿組織。美國貿易代表萊特希澤發表聲明指，裁決顯示世貿完全無力制止中國的惡行，又引述特朗普指，世貿使中方從「謀殺案」中脫身，美方將對世貿作出回應。中國商務部早前則指，世貿作出裁決客觀及公正。華府早前指，中方盜竊知識產權，迫使謀求進入中國市場的美國企業轉移技術，於是對中國進口貨品加徵關稅。世貿裁決認為，美方以保護公...
2020-09-17
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名媛凍結fb及IG帳號 杯葛社媒宣揚仇恨
美國女名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）周三凍結其社交平台facebook（fb）和Instagram（IG）的帳號，對平台上出現及散播的仇恨言論和宣傳內容提出抗議，並敦促經營這些平台的科網大企業採取有效措施，堵截及打擊這些內容。 金卡戴珊周二時已在IG留言指：「在社交媒體上分享的失實資訊，嚴重衝擊我們的選舉和破壞我們的民主。」她表示，支持民權組織和團體今夏發起、針對fb的「停止利用仇恨賺錢」運動。數以百計大公司也對這項運動表示支持。此外，許多影星包括凱麗華盛頓、珍妮花羅倫絲、沙查巴朗高漢等，早前也在網上留言，敦促fb採取更多及有效措施，應付仇恨言論和內容。
2020-09-17
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔16座中層F室，面積549方呎，兩房間隔，望海景，原叫價950萬，議價後以938萬易手，呎價17086元，據了解，...
2020-09-17
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維持利率不變 杜指升36點 儲局暗示三年不加息
美國聯儲局於總統大選前最後一次議息，聯邦基金利率的目標區間將維持0至0.35厘，即延續「零息」時代，以及不改變量化寬鬆規模。在聯儲局公佈議息結果之前，即使經濟數據未有驚喜，但美股仍反覆靠穩。杜指早段升...
2020-09-17
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奧巴續約周薪350萬 英超打工王
阿仙奴周二宣佈和隊長兼前鋒奧巴美揚續約三年，據報其周薪由二十萬鎊，大幅上調至連同獎金逾三十五萬鎊（約三百五十萬港元），超越隊友奧斯爾成為英超最高薪球員。這名三十一歲加蓬射手動筆後，揚言要成為槍手傳奇。 奧巴美揚去季各賽事為槍手入二十九球，還是兵工廠勇奪英格蘭足總盃頭號功臣，周二透過社交網絡直播公佈續約喜訊：「我在此宣佈這消息，有點緊張。我對阿仙奴充滿信心，球隊必定能夠取得理想成績。這裏是我的家，經歷過很多動人時刻，希望能夠成為球隊的傳奇之一。」 揚言做「亨利二世」 兵工廠其後在官網確認奧巴美揚將留隊至二三年，領隊阿迪達興奮道：「他是球隊領袖，將在阿仙奴史冊留名。」據...
2020-09-17
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K11 ARTUS 豪宅度假樂
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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楊丞琳驚聞舊愛猝逝崩潰痛哭 「小鬼」黃鴻升倒斃家中 疑心肌梗塞亡 剖屍驗死因
年僅36歲的台灣藝人、「小鬼」黃鴻升昨晨被父親發現伏屍台北市北投豪宅寓所，倒卧在睡房浴室外，口鼻滲血，疑不慎跌倒撞頭失救、不排除與心肌梗塞有關，死因有待解剖遺體檢驗。小鬼的舊愛楊丞琳驚聞惡耗，激動爆喊...
2020-09-17
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企業熱話——芭蕾舞表演回歸
香港芭蕾舞團經過8個月重返劇場，一來便來個好評如潮、屢獲殊榮嘅《唐吉訶德》，直頭為新一季演出打響頭炮！《唐吉訶德》唔單止混合喜劇、奇幻、高難度編舞，而且服裝鮮艷斑爛，好有吉卜賽同佛蘭明高舞特色。今次會...
2020-09-17
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方嘉柏雷神齊中三元
昨晚方嘉柏憑「喜勝駒」、「飛雲騅」和「綠色時代」中三元，而為「喜勝駒」和「綠色時代」贏馬的莫雷拉，另贏「機緣巧俠」為文廄開齋，自己則成為騎師王。至於田泰安憑伯廄「快利寶」和羅廄「勁瀟灑」起孖，後駒為羅...
2020-09-17
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