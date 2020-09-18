酒店慶祝結婚三周年 ﻿鄧達智﻿﻿分享「夫妻」相處之道﻿

愈嚟愈多已婚男藝人被揭偷食，經營一段婚姻唔容易，尤其同性婚姻就更難。9月9日係時裝設計師鄧達智（William）與醫生伴侶陳梓欣（Clement）的結婚三周年，因為疫情未能出國，兩人改於酒店staycation慶祝，曾確診新冠肺炎並已康復的鄧達智讚好陳醫生令佢好有安全感，「我哋行到今時今日，好難得！」



採訪：方騫平 場地：Marco Polo Hotel







當日酒店職員好識做咁幫兩人悉心佈置房間，一室紅白氣球加玫瑰花瓣，仲有大大個英文字LOVE營造浪漫氣氛。生於大家族的鄧達智坦承，至今仍然有鄉親畀眼神佢睇，對他唔瞅唔睬，甚至兜路行迴避他：「情況好似我新冠肺炎康復後一樣，上周我同屋企人去飲茶，對面枱嘅人一直用唔友善目光眼望望，最後叫侍應過嚟要求我哋調位，陳醫生好明事理，話咁樣係人之常情，因為社會好多人唔太了解個病，所以情有可原。」William形容自己跑過碼頭，見過世界，有唔少人生經歷，根本冇有怕！



結咗婚3年，鄧達智和陳梓欣因了解而愈嚟愈愛，William分享經驗之談：「友誼係夫妻及情侶間重要元素，要用另一個角度去欣賞愛嘅人，一段成功嘅婚姻係要隻眼開，隻眼閉嚟包容對方，好似陳醫生會容忍我嘅小脾氣同埋論盡；而佢間中都會講嘢冇尾音，語氣重咗啲。雖然疫情下要喺屋企日對夜對，但我寫書；佢進修，我哋反而冇乜摩擦。佢最吸引我嘅地方，係用事業作為理想，陳醫生打算兩年後做無國界醫生，而我就跟佢過去，順便嚟個深度旅行，人生苦短，要將旅行變成生活一部份。」至於陳醫生就大讚William好有大佬風範，會照顧晒身邊朋友，而且好尊重長輩。



