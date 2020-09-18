當選冠軍後，Lisa的54歲的有型爸爸同蘇格蘭美女媽咪成為熱話，她坦言媽咪看到讚她靚留言好開心，她更透露大家好快會見靚媽真身，「12月1月度，等爹哋返過去再帶佢過嚟，媽咪到時會留底陪我，但爹哋會再諗幾時返嚟。」
原來在蘇格蘭做廚師的謝爸爸，父親謝華早年在大埔曾開著名食肆「橋頭雞—謝華記」，店內雞飯和雞粥更是大埔食客名物。跟Lisa提起，她即開心回應，「細個食過，但係我唔係好記得，我記得爺爺（整）啲雞好好食，嗰時兩歲開始每年都會返嚟一次。」雖然爺爺同爸爸是大廚，但Lisa自言廚藝麻麻，「其實我全家人煮嘢食好叻，變到我煮嘢食唔係好叻，人哋煮嘢畀我食，但係我返咗嚟會跟嫲嫲學，嫲嫲煮嘢食仲叻過爹哋，我嫲嫲煲湯好好飲。」
亞軍陳楨怡（Celina）參選被網友封為「女版金宇彬」，又被指在英國讀書時爛蒲兼愛收兵。對於負面新聞，家人比她反應更大，「參選得都預咗俾人評論，自己都冇話唔開心，睇完就算，反而屋企人會緊張同唔開心，特別係蒲同收兵嗰啲新聞，我媽咪同家姐好擔心，成日瞓唔着覺問我有冇嘢。」反過來安慰家人的Celina 坦言，「我寧願俾人話我似男仔，因為我覺得另外嗰啲報導會影響到其他人點睇我人格，真係唔係咁好。」
自爆從未拍過拖的季軍郭柏妍（Rosita），決賽當晚見她勁冧胡鴻鈞，講到揀對象，她就想搵個高大有安全感的男友。問到外型是否要似胡鴻鈞，她即大讚：「佢係好靚仔嘅。（佢出咗人形攬枕會買個攬住瞓？）big big shop嗰個呀！我諗佢好多粉絲會買晒，我未有機會買到。」