爆爺爺大埔曾開著名雞飯店 ﻿港姐謝嘉怡﻿﻿決心跟嫲嫲學廚﻿

港姐早前在疫情下順利誕生，今屆賽果亦少有爭議，特別是混血兒冠軍謝嘉怡（Lisa），憑住決賽率真表現勁得觀眾歡心，雖然Lisa在蘇格蘭出生長大，但原來她家族在大埔相當有名，因為爺爺謝華所開的食肆「橋頭雞—謝華記」曾經無人不識， Lisa接受《頭條日報》訪問時，都話好可惜爺爺已過身，冇機會再食爺爺整的雞，但會好好跟嫲嫲學整中菜。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致



當選冠軍後，Lisa的54歲的有型爸爸同蘇格蘭美女媽咪成為熱話，她坦言媽咪看到讚她靚留言好開心，她更透露大家好快會見靚媽真身，「12月1月度，等爹哋返過去再帶佢過嚟，媽咪到時會留底陪我，但爹哋會再諗幾時返嚟。」



原來在蘇格蘭做廚師的謝爸爸，父親謝華早年在大埔曾開著名食肆「橋頭雞—謝華記」，店內雞飯和雞粥更是大埔食客名物。跟Lisa提起，她即開心回應，「細個食過，但係我唔係好記得，我記得爺爺（整）啲雞好好食，嗰時兩歲開始每年都會返嚟一次。」雖然爺爺同爸爸是大廚，但Lisa自言廚藝麻麻，「其實我全家人煮嘢食好叻，變到我煮嘢食唔係好叻，人哋煮嘢畀我食，但係我返咗嚟會跟嫲嫲學，嫲嫲煮嘢食仲叻過爹哋，我嫲嫲煲湯好好飲。」



亞軍陳楨怡（Celina）參選被網友封為「女版金宇彬」，又被指在英國讀書時爛蒲兼愛收兵。對於負面新聞，家人比她反應更大，「參選得都預咗俾人評論，自己都冇話唔開心，睇完就算，反而屋企人會緊張同唔開心，特別係蒲同收兵嗰啲新聞，我媽咪同家姐好擔心，成日瞓唔着覺問我有冇嘢。」反過來安慰家人的Celina 坦言，「我寧願俾人話我似男仔，因為我覺得另外嗰啲報導會影響到其他人點睇我人格，真係唔係咁好。」



自爆從未拍過拖的季軍郭柏妍（Rosita），決賽當晚見她勁冧胡鴻鈞，講到揀對象，她就想搵個高大有安全感的男友。問到外型是否要似胡鴻鈞，她即大讚：「佢係好靚仔嘅。（佢出咗人形攬枕會買個攬住瞓？）big big shop嗰個呀！我諗佢好多粉絲會買晒，我未有機會買到。」



