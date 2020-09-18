馬明新劇咀高Ling 唔怕女友扭耳仔

馬國明、高海寧（高Ling）及黎諾懿等昨日出席新劇《C9特工》宣傳，有指《C9》拍完有兩年時間，因無線臨時抽起劇集《唐人街》，這部「倉底貨」才有機會推出，馬明表示這部劇之前也抽起過一、兩次。馬明在劇中與高Ling是夫妻，他笑說與女神合作申請到咀戲，拍攝時心跳加速。問會否與女友「靚湯」湯洛雯一齊睇？他笑說無所謂，不擔心被扭耳仔。



此外，黎諾懿表示疫情下肥了很多，因家中吃剩的餸都由他包辦，加上主持《逆境廚神》，他煮很多懷舊菜式比較油膩，老婆看韓劇的男主角好fit，摸着他的肚腩仔問可否還她八嚿腹肌。



