痛失好友徹夜難眠 ﻿楊丞琳悼小鬼：﻿﻿不睡就夢不到你﻿

36歲台灣藝人「小鬼」黃鴻升前日被發現在北投寓所猝逝，死因有待解剖後確定。小鬼突然離世，家人、好友難以接受，初戀情人楊丞琳爆喊取消當日工作，徹夜難眠狂Po合照懷念小鬼，心痛謂：「不睡就夢不到你」。本報記者 網上圖片



楊丞琳為初戀男友「小鬼」黃鴻升猝逝而失眠，半夜在社交網狂Po昔日合照，至凌晨5時仍在限時動態以黑底白字寫：「晚點要起牀工作，此刻還睡不着，但是不睡，我就夢不到你了」。



小鬼與楊丞琳、許瑋甯是華岡藝校高中同學，友情維繫多年，經常抽空相約同學聚會，如今小鬼突然離去，楊丞琳前晚上載和小鬼等同學聚會舊照，留言「永遠為你留一個位置」。其後楊丞琳再分享同學翻出來21年前她和小鬼拍攝的貼紙相，懷念二人青蔥歲月。



傳是小鬼現任女友的「啦啦隊女神」吳函峮（峮峮）前晚終於公開認愛，她網晒小鬼熟睡黑白照，自爆他曾於兩周前提出二人不要結婚，因他怕自己若有事，她就可以像一張白紙嫁給別人；然而峮峮坦言：「我只想要你！」



小鬼與父親感情一向很好，他甚至在胸口紋上爸爸加米奇老鼠的頭像，黃父亦照樣紋了兒子頭像在身。昨午，黃父在親友及小鬼經紀人陪伴下現身民權東路龍巖會館，戴著口罩仍難掩憔悴面容，直入會館沒回應傳媒提問。據知家屬定於明日開始至21日，早上10時至下午6時於龍巖會館設靈堂，僅開放予親友追悼小鬼。小鬼遺體現安放板橋殯儀館，死因需待今午解剖才確定，檢察官初步排除因跌倒撞頭致命。



小鬼創立「AES進化吧工作室」前晚在網上宣佈店面會無限期休店，但團隊會繼續運作，把小鬼早前參與的計劃全部完成。小鬼主持綜藝節目的拍檔柏昇也特別剪輯一個MV，作為送給小鬼的最後禮物。



