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萬人迷橋王 Sales佬上身 姜濤爆笑自誇 冇橋可搵佢

2020-09-18 列印
■自封「橋王」的姜Ｂ個樣勁得戚，不過亦都好可愛，引得現場工作人員猛笑。
■MV一 shot落拍攝，姜濤親自度橋，「呢隻歌都係講一個人，唔需要好多人去執行，不如我自己嚟。」
■姜濤笑言以往經常唱愛情歌，「但係我又說服唔到人講愛情呢啲嘢，咁就唱一啲對得住首歌嘅題材啦！」
■姜濤上次推出《蒙着嘴說愛你》，MV有過200萬點擊率，連Do姐都跟他學跳歌曲舞步。
■「姜糖」在多處大廈外牆及港鐵站，注重資為姜濤宣傳新歌。
■姜濤跟林奕匡學過吹色士風後成老友，更獲前輩度身訂造新歌。
■姜濤入行前是肥仔一名，入行後他仍好介意體形成焦點。
■雖然MV由姜濤執導，拍攝時花姐當然有畀意見。
■正在台灣拍攝偶像劇《超感應學院》的姜濤，獲「姜糖」一口氣安排了三部應援車為偶像及劇組打氣。
■早前姜濤現場唱《蒙着嘴說愛你》被指咬字不清，引發DJ麻利和「姜糖」網上罵戰。
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        姜濤出道以來人氣勁旺，每次有新歌推出都成為熱話，粉絲對他死心塌地，雖然有人認為他好命，但其實呢個世界又點會有莫名其妙的成功！姜Ｂ接受《頭條日報》訪問，就自爆早在未入行仍是肥仔時，已開始自度舞台上的表演方式，所以由參加《全民造星》到最近親自執導新歌《孤獨病》MV，都一直有橋用。自封「橋王」的姜Ｂ，更得戚話大家要idea可以隨時搵他，他仲Sales佬上身，「無論你高budget定低budget都可以因應狀況調整。」嘩！唱得跳得又靚仔，仲要有橋，仲邊夠你玩先姜Ｂ！撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Lydia Yung、Denny [email protected] Private I Salon

化妝：Giann, [email protected] G. Chan Centre 服裝：D-Mop

場地：JAS Party&Studio

        姜濤首次聽到林奕匡度身訂造的《孤獨病》，好似搵到一生中最愛，「真係好似揀女朋友咁一見鍾情，呢個冇辦法用言語去表達，係佢就佢啦！呢個係同你過世㗎啦！我都係信一見鍾情，所以當咗呢首歌係女朋友咁日日聽，好愛呀！」他更希望再度跟林奕匡合作，「我應承教佢跳舞嘛！希望佢下隻係唱跳歌，我可以幫佢度吓點跳舞，我覺得歌手係要尋求突破嘅。（花姐：你嘅突破係咩，咁勁？）唔係，希望林奕匡前輩都試吓跳唱。」

體形成最大困擾

  身為獨子的姜B好明白孤單感覺，所以用作新歌主題，原來他入行後孤獨感都冇停過，「外界對你猜測、批評，自以為好了解你，甚至有時屋企人都會嚟問你，有冇做過呢件事，譬如有時唔係肥係腫，跟住屋企人嚟問我，到底你係肥定腫，我話『阿媽你養我咁多年都唔知我肥定腫咩？』（體形係最大困擾？）無錯呀！類似呢啲好少事都會（孤單）。」不過姜濤坦承上次現場唱《蒙着嘴說愛你》失準被指咬字不清更嚴重，「咁我正職係歌手嘛！（肥）呢啲純粹係一啲表面嘅嘢，歌手就係以唱歌搵食，當你連自己搵食嘅嘢都未做好，係應該幾丟架嘅一件事，所以聽到呢啲批評冇辦法，唯有接受囉！」講到事件最大得着，姜Ｂ竟然仲識得講笑，「得着係以後唔好揀咁高音嘅歌唱，高音都差唔多啦 ！《蒙着嘴》嘅高音現階段已經係極限，如果大家想聽高音可以搵阿Jer（隊友）。」但姜Ｂ有努力改進，現在每日跑步都會唱一次自己4首個人作品，「係咪好自戀呢件事，（唱《蒙着嘴》應唔應付到？）暫時未應付到，仲未可以邊跑邊唱到呢隻歌，但係試緊啦！」

未敢為MIRROR度橋

  由於是獨子，姜B慣了自己解決問題，令他變得特別多諗頭，新歌主題早在一年前想好，「呢首歌唔係錄咗好耐，但係個idea諗咗好耐，我成日會諗好多idea，以前未入行仲係肥仔嘅時候，會幻想好多舞台表演嘅方式，到參加《造星》時候攞呢啲嘢出嚟，今次呢首歌就係啱我腦海中嘅畫面。（諗咁多橋使唔使寫低？）唔使，我會自動save，你o依家想要咩idea我都可以話畀你聽，以後大家要idea可以搵我，我隨時度畀你，我連之後第三、四首歌嘅idea都度好，差在歌未揀咋，我o依家就係針對呢啲idea搵一隻啱嘅歌。」姜Ｂ愈講愈興奮，「嘩！演唱會idea我都諗好咗。（咁勁？）勁呀！同埋我真係好想畀個好勁嘅Surprise大家。（成隊組合表演嘅idea？）成隊未輪到我諗，我淨係諗自己嗰part，成隊公司都可以搵我嘅。（花姐忍唔住插口：多橋唔等如buy你！）唔係，我自己嗰part佢buy咗啫！」勁cute的姜Ｂ開始認叻，「橋王o依家叫我橋王，（新晉橋王OK！）無論你高budget定低budget因應狀況調整。（o依家廣告雜誌？）我今次都係因應MV嘅budget做設計。」

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