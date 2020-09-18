萬人迷橋王 Sales佬上身 姜濤爆笑自誇 冇橋可搵佢

化妝：Giann, [email protected] G. Chan Centre 服裝：D-Mop
場地：JAS Party&Studio
姜濤首次聽到林奕匡度身訂造的《孤獨病》，好似搵到一生中最愛，「真係好似揀女朋友咁一見鍾情，呢個冇辦法用言語去表達，係佢就佢啦！呢個係同你過世㗎啦！我都係信一見鍾情，所以當咗呢首歌係女朋友咁日日聽，好愛呀！」他更希望再度跟林奕匡合作，「我應承教佢跳舞嘛！希望佢下隻係唱跳歌，我可以幫佢度吓點跳舞，我覺得歌手係要尋求突破嘅。（花姐：你嘅突破係咩，咁勁？）唔係，希望林奕匡前輩都試吓跳唱。」
體形成最大困擾
身為獨子的姜B好明白孤單感覺，所以用作新歌主題，原來他入行後孤獨感都冇停過，「外界對你猜測、批評，自以為好了解你，甚至有時屋企人都會嚟問你，有冇做過呢件事，譬如有時唔係肥係腫，跟住屋企人嚟問我，到底你係肥定腫，我話『阿媽你養我咁多年都唔知我肥定腫咩？』（體形係最大困擾？）無錯呀！類似呢啲好少事都會（孤單）。」不過姜濤坦承上次現場唱《蒙着嘴說愛你》失準被指咬字不清更嚴重，「咁我正職係歌手嘛！（肥）呢啲純粹係一啲表面嘅嘢，歌手就係以唱歌搵食，當你連自己搵食嘅嘢都未做好，係應該幾丟架嘅一件事，所以聽到呢啲批評冇辦法，唯有接受囉！」講到事件最大得着，姜Ｂ竟然仲識得講笑，「得着係以後唔好揀咁高音嘅歌唱，高音都差唔多啦 ！《蒙着嘴》嘅高音現階段已經係極限，如果大家想聽高音可以搵阿Jer（隊友）。」但姜Ｂ有努力改進，現在每日跑步都會唱一次自己4首個人作品，「係咪好自戀呢件事，（唱《蒙着嘴》應唔應付到？）暫時未應付到，仲未可以邊跑邊唱到呢隻歌，但係試緊啦！」
未敢為MIRROR度橋
由於是獨子，姜B慣了自己解決問題，令他變得特別多諗頭，新歌主題早在一年前想好，「呢首歌唔係錄咗好耐，但係個idea諗咗好耐，我成日會諗好多idea，以前未入行仲係肥仔嘅時候，會幻想好多舞台表演嘅方式，到參加《造星》時候攞呢啲嘢出嚟，今次呢首歌就係啱我腦海中嘅畫面。（諗咁多橋使唔使寫低？）唔使，我會自動save，你o依家想要咩idea我都可以話畀你聽，以後大家要idea可以搵我，我隨時度畀你，我連之後第三、四首歌嘅idea都度好，差在歌未揀咋，我o依家就係針對呢啲idea搵一隻啱嘅歌。」姜Ｂ愈講愈興奮，「嘩！演唱會idea我都諗好咗。（咁勁？）勁呀！同埋我真係好想畀個好勁嘅Surprise大家。（成隊組合表演嘅idea？）成隊未輪到我諗，我淨係諗自己嗰part，成隊公司都可以搵我嘅。（花姐忍唔住插口：多橋唔等如buy你！）唔係，我自己嗰part佢buy咗啫！」勁cute的姜Ｂ開始認叻，「橋王o依家叫我橋王，（新晉橋王OK！）無論你高budget定低budget因應狀況調整。（o依家廣告雜誌？）我今次都係因應MV嘅budget做設計。」