靈堂開放三日供親友弔唁 ﻿小鬼設靈﻿﻿黃爸爸親選遺照﻿

台灣男藝人「小鬼」黃鴻升日前被發現陳屍在北投寓所，終年36歲。家屬定於今日至周一， 一連三日在台北市龍巖會館設追思靈堂，僅予親友及小鬼的圈中好友到場悼念。而靈堂佈置曝光，據知小鬼的遺照由爸爸親自挑選。



昨晨開始有工作人員在龍巖會館佈置靈堂，陸續把白玫瑰、桔梗、繡球花及乒乓菊搬入內。靈堂於下午完成佈置，黃爸爸選了小鬼於2018年香港粉絲見面會的宣傳照作遺照。雖然家屬表示謝絕奠儀及花籃，仍有不少好友送上花籃致祭，包括霍建華、林心如夫婦以及愷樂。



小鬼遺體昨午於板橋殯儀館進行解剖，程序於下午4時完成，負責的檢察官表示遺體無外傷，經解剖發現心血管疾病致死可能性較大，為主動脈剝離造成血管阻塞，詳細死因仍有待法醫鑑定。



傍晚5時左右，黃爸爸神情哀傷抵達會館，由小鬼經理人Dino攙扶步入靈堂，黃爸爸全程沉默。本來下周是黃爸爸的60歲大壽，原定全家一同慶祝，如今卻換成白頭人送黑頭人，令人唏噓。



小鬼胞妹黃婷婷於社交網發文，以千字文細訴跟哥哥的相處軼事，文字間充滿不捨之情。她說：「原來失去你的痛已經超乎我的想像，晚上我睡不好，但我努力讓自己睡着，因為我不想錯過你來看我的機會......這輩子我們兄妹的緣份不夠長，但是夠幸福就好了，我已經開始好想你了。」



此外，舊愛楊丞琳連日在社交網分享及轉發小鬼的往事，但竟惹來網民反感。昨日她於社交網動態留言，「在這邊先道歉，如果有人覺得我一直發跟鴻升有關的內容，讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間，這是我懷念他，也是不想讓大家忘記他的方式，望理解。」



