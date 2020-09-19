  • 2020年9月19日 星期六
  • 27º
  • 94%
熱門： 柳俊江行蹤施覺民劉小麗PlayStation 5

日報新聞 > 娛樂

對物欲降低 何佩瑜茹素戒殺生

2020-09-19 列印
■何佩瑜透露現在早午晚都唸經。
Previous Next

　　何佩瑜（Jeana）錄影香港開電視節目《30分鐘大放餸》，炮製了水餃及煎蛋餅等家鄉菜，但媽咪卻為她的手藝擔心。

　　Jeana透露早前轉食全素，是出於宗教原因不想殺生，她指疫情期間未能出門，多了時間在家思考生活以外的事，亦在媽味的影響下轉變。問她是否難適應？Jeana笑說：「初時見到朋友食花膠都有好大引誘，慢慢就沒感覺了，媽咪都話我轉變得好快，31歲就咁容易接受到。（無慾無求？）低了好多，搵對象的動力都低了，都是看因果緣份。」問會否連頭髮都放棄，考慮剃頭？她笑言不知道，但現在會早午晚唸三次經。會否因此抗拒某些題材的演出？Jeana直言不敢拍鬼片，主要是會驚，自從演過鬼片後住酒店經常「被鬼責」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd