回憶去年求婚一刻好震撼 張寶兒蜜認 與袁偉豪同居

39歲的袁偉豪和29歲張寶兒（Bowie）傳婚訊多時，早前Bowie在社交網晒性感透視紗裙更惹來影婚照猜測，惟兩人一直否認婚訊。未料袁偉豪前晚突然在社交網分享去年在加拿大求婚成功影片，紀念求婚一周年，自爆未婚夫妻關係。準新娘Bowie昨日為新劇開工時掩不住甜蜜喜悅，坦言兩人已同居。



袁偉豪（Ben）與女友張寶兒（Bowie）拍拖三年，感情穩定，前晚袁偉豪突然在社交網分享向女友求婚的片段，兩人身處加拿大尼亞加拉大瀑布，正在運動的袁偉豪突然向Bowie單膝跪地，並送上求婚戒指，Bowie對男友突如其來浪漫求婚報以傻笑又掩面爆喊，袁偉豪即為她抹淚，場面感人。最後Bowie伸手答應戴上戒指，兩人相擁甜蜜咀嘴。袁偉豪也開心對鏡頭舉「V」字手勢，Bowie更向鏡頭展示閃爆三卡鑽戒。



紀念求婚一周年報喜訊



準新娘Bowie前晚接受電話訪問時，回憶當日求婚的天氣很好，完全沒想過男友早上跑步時會求婚，對於整個鋪排非常滿意。問到身邊好姊妹是否不知情？她說：「有些都知，不過好少數，基本上得屋企人知。」



Bowie昨日風騷現身，到觀塘一幢商廈拍新劇《兒科醫生》，她特意抽10分鐘受訪，笑言開工所以沒戴求婚戒指。被追問為何相隔一年才公佈喜訊？她甜蜜表示因覺得求婚一周年的日子較特別，所以選擇在這天跟大家分享。她又坦言當時不知男友會求婚，當日因飛機時差才跟他出去跑步，是突然發生，自己不太心急辦婚禮，想大家在安全情況下去享受這件事，目前未有計劃，但希望一切從簡，未必需要太多繁文縟節。



計劃到海外拍婚照



當問到兩人是否已同居，Bowie坦言：「一齊生活。」男友向她承諾建立家庭，但她不心急生BB，想一步步來，她否認已影婚照，指早前曝光的只是時裝照，袁偉豪無份影，她希望夾到時間去海外影婚照，看哪個地方安全就去。



問到求婚過程，Bowie坦言重溫片段才知袁偉豪當時有哭，她笑言：「當時感到好震撼，血衝上腦，所以不太聽到他講甚麼，好像畫面矇了，跟想像中的情緒和反應不同，旁邊沒其他人，沒壓力去控制情緒，所以出來情緒好像很錯！」問到新居裝修完未？Bowie支吾以對，至於會否預留小朋友房間？她表示可以到時再調動，爸爸會否送其他禮物則要問他。



