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網上讀劇本講三級對白 畢佬珍妮花表情尷尬

2020-09-19 列印
■畢彼特和前妻珍妮花隔空上演情慾戲，表情尷尬。
■摩根費曼擔任旁白。
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　　由奧斯卡影帝辛潘發起、邀藝人讀其舊作《油脂妹》劇本的慈善活動原本上月21日舉行，但因疫情關係延至昨日才播出，畢彼特與前妻珍妮花安妮絲、茱莉亞羅拔絲等都有份參與。

　　辛潘安排畢佬和珍妮花分別「聲演」Brad及Linda的角色，Linda在戲中是一名有「性愛皇后」之稱的高中生，Brad是快餐店職員，二人更上演一場三級戲！劇情講述Brad與Linda在派對首次相遇，即對Linda有好感，任旁白的摩根費曼介紹Brad在浴室幻想着Linda自瀆，珍妮花讀出Linda的對白︰「Brad你好，你知道我想像中的你有多可愛？你很性感，來找我吧！」珍妮花和畢佬在鏡頭前露出尷尬表情。
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