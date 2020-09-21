另外，有報道指馮盈盈透過緋聞男友鄭衍峰認識富豪好友Reeve及其女友胡美貽，胡美貽指男友很多朋友，生日要慶祝一個月，其實男友與鄭衍峰、馮盈盈早已認識。
當選不足一月即拍廣告 謝嘉怡指樓價太貴難置業
另外，有報道指馮盈盈透過緋聞男友鄭衍峰認識富豪好友Reeve及其女友胡美貽，胡美貽指男友很多朋友，生日要慶祝一個月，其實男友與鄭衍峰、馮盈盈早已認識。
僑領指印度檢測易造假 600印裔將湧港 恐混入 冒陰性毒王
新冠肺炎第三波疫情本地個案低企，輸入個案卻反彈。本月至今輸入個案共八十七宗，當中三成四來自印度，反映當地疫情正在大爆發。本港印裔社團領袖毛漢估計，約六百名持香港身份證的印度人急於回港，但當地的檢測結果...
2020-09-21
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台軍戰機被解放軍六機包夾 蔡英文形容為「武嚇」籲克制
台灣海峽短兵相接，中國解放軍的軍演繼續。台媒引述軍方表示，解放軍戰機昨晨六時許再現台灣西南空域，美國海空軍的軍機亦一度同現台海；而周六台方的兩架經國號戰機更遭到中方六架殲16包夾。台灣的總統蔡英文指，內地的軍事活動是「武嚇」。中國全國政協主席汪洋就指，挾洋自重給台灣帶來不可承受風險。 綜合台媒報道，解放軍戰機昨晨六時許再現台灣西南空域，已連續三日飛入台灣防空識別區，台灣空軍予以廣播驅離。不過解放軍戰機一度與一架美國海軍EP-3偵察機及一架美國空軍E-8C偵察機同現台灣西南空域。台媒報道，周六解放軍出動十九架戰機飛越台海中線，當台空軍派出經國號戰機升空驅離時，其中兩架戰機遭到...
2020-09-21
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寄特朗普蓖麻毒信疑來自加拿大
美國曾發生多宗涉及蓖麻毒信的案件，這次的目標是總統特朗普。當局截獲一封寄給特朗普的內藏篦麻毒的信件。據報，信件疑來自加拿大，加方證實正協助美方調查。而美國總統特朗普在北卡羅來納州出席競選活動時，揚言自己可能會簽署行政命令，使用美國不能由民主黨總統候選人拜登擔任總統。美媒指，有關內藏篦麻毒的信件是上周初送達白宮前，在華盛頓郊區的郵件中心被截獲。 聯邦調查局發聲明，當局正調查信件的來源，初步懷疑來自加拿大。加拿大皇家騎警證實，已接獲FBI的要求，正和有關當局合作調查。 特擬簽令阻拜登出戰 另外，美國總統特朗普出席北卡羅來納州競選活動時，稱可能透過簽署行政命令的方式，使美國總統不...
2020-09-21
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長沙灣海珀536萬入場
由德祥地產及市建局合作發展的長沙灣單幢盤海珀，周四（17日）公佈首批50伙價單，包括開放式及兩房戶型，開放戶折實價536.7萬起，四個位於現樓的示範單位即日開放。 發展商日前公佈首批50伙價單，折實平...
2020-09-19
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中美關係緊張 續炒股不炒市 港股本周料窄幅上落
美國大選步步逼近，本港股市氣氛暫未明朗，上周股市受中美關係消息影響下挫。有分析指，本周港股市場仍受中美消息影響，除此以外未有太多著眼點，預計股市會在24000至25000點窄幅上落，在地緣政治未明前，...
2020-09-21
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新施華2合1 托利斯科頓優勢互補
雖然大衞施華已離開曼城，但藍月周一英超開咧戰作客狼隊，仍大有前者影子，事關青訓產品菲爾科頓和新兵費倫托利斯都是接班人。科頓今仗或因代表英格蘭期間闖禍被罰未能披甲，但承繼廿一號球衣的費倫托利斯勢展示穆罕默德沙拿的速度以及貝拿度施華的盤球技巧，領軍旗開得勝。（Now621周一凌晨3:15直播） 費倫托利斯今夏以二千三百萬歐羅（約二億港元）由華倫西亞加盟曼城，承繼偶像大衞施華的廿一號球衣。他直言：「大衛施華他一直是我偶像，我會嘗試在曼城追隨其腳步。當會方告訴我可以選擇廿一號球衣，這對我來說是一個無上的榮譽，我們知道這號碼在這裏意味着甚麼。」 前藍月射手迪哥夫盛讚這位二十歲...
2020-09-21
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動植物形神俱全! 蕭邦 Chopard 全新 Red Carpet 高級珠寶系列
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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捲解僱風波 同妻兒行街唔再輕鬆 鄧梓峰愁眉苦臉買電話
現年58歲的鄧梓峰（十郎）一向好識享受人生，私下經常約老友夾Band、打Golf、飲飲食食、揸飛機周圍去，而廿多歲的孖仔鄧柏暉（Matthew）和鄧松暉（Justin）每次從美國返港都會黐實老竇，3父...
2020-09-21
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勵‧志——人類福祉系列之二：與我們同行 - 世界氣象組織
氣象和水文總讓人覺得這麼近、那麼遠，雖然天氣與大家生活息息相關，但我們大多只是關心「結果」，明天天氣是冷是熱，出門會否下雨，颱風逼近要不要上班上學？卻往往忽略了準確的天氣預報背後牽涉大量人力物力，其中...
2020-09-21
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馬場浮世繪——方嘉柏連贏五日未斷纜
方嘉柏今季作風急進，昨日憑「星運子爵」贏馬後，已經連續五個賽日有進帳，開季至今仍未斷纜，難怪賽後開心到手舞足蹈。至於方嘉柏賽後暫時以八場頭馬佔據榜首，練者近日接受訪問曾表示想爭冠軍，看來並非講笑！ 馬...
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