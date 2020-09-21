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當選不足一月即拍廣告 謝嘉怡指樓價太貴難置業

2020-09-21 列印
■謝嘉怡開心可以接拍樓盤廣告。
■胡美貽指男友與馮盈盈早已認識。
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　　港姐謝嘉怡及前落選港姐胡美貽昨日為最後一集《娛樂大家》錄影。謝嘉怡當選不足一個月便拍樓盤廣告，她表示很開心，但不知是否比師姐幸運。之前流出疑似她的裸照，她強調相中的女子不是自己，從來沒影這些相。問她留港發展是否想置業？她坦言香港樓價太貴，要看是否儲到錢，現正努力學廣東話。

　　另外，有報道指馮盈盈透過緋聞男友鄭衍峰認識富豪好友Reeve及其女友胡美貽，胡美貽指男友很多朋友，生日要慶祝一個月，其實男友與鄭衍峰、馮盈盈早已認識。

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