  • 2020年9月21日 星期一
  • 29º
  • 82%
熱門： 公務員李健九巴行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

《血色星期一》再有演員離世 80歲藤木孝疑自殺亡

2020-09-21 列印
■老牌演員藤木孝被發現自殺身亡。
■三浦春馬主演的《血色星期一》三個月內第三名演員離世。
Previous Next

　　日本昨日又再有兩名演員去世，曾演出《血色星期一》第二季的老牌男星藤木孝，昨日被發現倒斃在東京中野區住所，享年80歲。據指是其兒子返家時發現他的遺體，警方初步相信藤木孝是自殺身亡；因現場發現有遺書，並稱他沒信心再做演員。其事務所指藤木孝今年因疫情影響沒工開，加上年紀大長期留在家中，但明年初他原本有舞台劇上演。而《血色星期一》一劇在短短三個月內已有三名演員自殺身亡，包括7月身亡的男星三浦春馬及上周去世的女星蘆名星，不少觀眾都認為該劇有如受到詛咒！

　　另外，另一男星齋藤洋介亦因病去世，終年69歲，他於7月曾接受喉癌手術，但前晚突感不適，送院時已去世。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd