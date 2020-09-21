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蔡思貝呻媽咪未準備嫁妝

2020-09-21 列印
■蔡思貝穿上低胸裝為金飾拍廣告。
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　　蔡思貝昨日拍攝金飾廣告，罕有地以長髮低胸造型示人。問家中是否收起不少黃金？思貝表示：「最喜歡是婆婆送畀我啲BB金鐲，由細開始戴，到唔啱戴為止，o依家放喺保險箱。（媽媽有準備嫁妝？）未呀，要等下，若然買嫁妝我應該比較蝕底，因為我手臂太幼了。」

　　疫情下接到工作，思貝指酬勞是開心價；另外，現時忙拍《飛虎之壯志英雄》，雖然有動作及爆破場面，但經歷過《機場特警》後都不算辛苦。

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