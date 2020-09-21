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汪詩詩父親不敵癌魔離世

2020-09-21 列印
■汪詩詩父親離世，她透露親人都有陪伴在側。
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　　去年盛傳汪詩詩父親患上胰臟癌，當時詩詩表示爸爸身體不適，但已無大礙，及至昨日詩詩及圓圓分別在社交網站公佈父親死訊。詩詩以英文寫道爸爸與癌魔搏鬥兩年，一直是個堅強勇敢的生命鬥士，抗癌期間亦獲親友送上滿滿的愛，離開時亦被親人及愛包圍，走得安詳。詩詩感謝大家的愛護，關心與禱告，希望大家在這個困難的時刻，能夠給予他們一家人尊重及空間。

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