﻿捲解僱風波 同妻兒行街唔再輕鬆 鄧梓峰愁眉苦臉買電話

現年58歲的鄧梓峰（十郎）一向好識享受人生，私下經常約老友夾Band、打Golf、飲飲食食、揸飛機周圍去，而廿多歲的孖仔鄧柏暉（Matthew）和鄧松暉（Justin）每次從美國返港都會黐實老竇，3父子感情深厚。日前周末，十郎就同太太、兩個寶貝仔去又一城買iPhone，惟其創辦的補習社近日因有導師提及「武漢肺炎」一詞而遭解僱，引來大批網民聲討，搞到他十分煩惱，連Family Day都無法好好享受，全程苦埋口面。



「億萬金牌司儀」鄧梓峰好玩得，不單止肯放下身段扮「巴斯光年」，仲經常於社交網出Po搞爛Gag，好似年初爆發新冠肺炎時，有專家指病毒源頭是野生動物，網上一度流傳內地人食蝙蝠湯的影片，十郎亦湊熱鬧於Facebook貼出手執龍蝦照，搞笑地叫大家「唔好P做蝙蝠」，以諷刺食野味的人。不過事隔7個月，月初其創辦的「梓峰教育」爆出炒魷風波，事緣一名導師被家長投訴在Zoom教授小一面試班時，對學生稱目前正經歷「武漢肺炎」，中心隨即向家長致歉，並以該導師不適合於旗下所有分校任教為由，將其解僱，結果掀起網上一片謾罵。



唔講政治



雖然已發聲明否認因投訴一事解僱涉事導師，又強調「堅決拒絕把任何政治元素或議題帶進教學」，但也無法平息網民怒火，相信一向豁達的他呢排都好難再「輕輕鬆鬆鄧梓峰」！日前傍晚6點，十郎與太太帶埋一對孖仔鄧柏暉和鄧松暉去又一城行街，一家四口先走入電器舖睇手機，細佬Justin就捧住一Pack六支的啤酒，同大佬Matthew和媽咪企喺側邊陪爸爸，見十郎繞晒手、托住頭望實櫃中的iPhone，好專注，但隻手掂到個口罩就唔多衛生囉！



心情沉重



估計啲型號唔多啱心水，十郎聽Justin分析完一輪，大約10分鐘後便離開，一家之主十郎一個快步向Apple shop進發，Matthew就獨自去攞車先，Justin則撳住手機企喺門口等父母。其間，由睇手機、等攞貨到同Staff講嘢，十郎都全程眉頭深鎖，就算老婆喺隔離都唔多出聲，心情似乎好沉重，未知是否受公事所困呢？逗留半個鐘左右，成功購入一部新iPhone的十郎便跟太太離開，尾隨的鄧太防疫意識相對地高，臨走前都識得噴一噴手消毒，十郎卻一味覆Message，一邊行去停車場會合囝囝返歸。



採訪：譚壹致