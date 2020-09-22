﻿全面賽馬資訊 黃婉曼 張秀文 郭子豪同你《後生仔傾馬仔》

馬季已經開鑼，myTV SUPER 18台有專業馬評人方駿暉、積奇、文東、馬可思及郭世浩同大家直擊馬圈消息，賽前賽後進行分析預測，提供各路貼士；其特備節目《後生仔傾馬仔》更有天氣女神黃婉曼、張秀文、郭子豪、鄺家銘(阿占) 及文東笑談馬圈趣事。



《後生仔傾馬仔》



節目找來藝人張秀文、郭子豪(Arnold)、馬主黃婉曼(Icy)、馬評人文東及鄺家銘(阿占)𣈱談馬圈小知識。自言「我的志願」要成為馬會會員的Arnold，向馬主兼賽馬會會員Icy取經，學做一個識馬的後生仔。節目中各人發揮創意大玩馬匹名字接龍，接龍過程非常搞笑。主持亦分享新賽季貼士心得，觀眾可到myTV SUPER「賽馬」專區收看。



賽馬攻略不另收費



myTV SUPER 18台從馬圈消息、晨操片段、賽前分析至賽事直播和賽後檢討，都一一涵蓋。八大賽馬節目：《跳躍馬場》、《睇排位 做功課》、《晨操快靚正》、《賽馬預測》、《齊齊賺》、《賽事全方位》、《賽馬結果》及《賽事檔案》，由馬評人方駿暉(方Sir)、積奇、文東、馬可思及郭世浩主持，其中方Sir更曾為myTV SUPER 18台觀眾神預測三重彩，識貨的馬迷們又豈能錯過！現在至10月5日，myTV SUPER請所有用戶收看myTV SUPER 18台，不另收費(已訂購此頻道及商業客戶除外)。



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*節目如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準